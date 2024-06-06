İsrail casusu İran'da yakalandı: Teröristlere bilgi sızdırıyordu

Adnan Oktar'ın, FETÖ ile bağlantılı bir suç örgütü olduğu ortaya çıktı. FETÖ'den tutuklu Mehmet Baransu ve firari Tuncay Opçin'le defalarca irtibat kurduğu belirlenen Adnan Oktar'ın, İsrail ile casusluk faaliyetlerinin yaklaşık 15 yıldır sürdüğü ifade edildi.