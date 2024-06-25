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İsrail çocuklarla savaşıyor: 21 bin çocuk kayıp

7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan İsrail, 15 binden fazla çocuğu katlederken, on binlerce çocuğu sakat ya da yetim bıraktı. Ancak çocuklarla ilgili korkunç bilanço bunlarla sınırlı değil. İngiltere merkezli STK ‘Save the Children’, Gazze’de 4 bin çocuğun da enkaz altında veya toplu mezarlarda olduğunu açıkladı. 17 bin çocuk ise ailelerinden uzakta ve refakatsiz yaşıyor. 3 bin 500 çocuk gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın.

04:00 - 25/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 02:26 - 25/06/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

8 aydır Gazze'ye saldıran işgalci güç İsrail, 15 binden fazla çocuğu öldürüp ve binlercesini sakat bırakırken, binlerce çocuğun ise kayıp olduğu ortaya çıktı. İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Gazze'de 21 bine yakın çocuğun ailesinden ayrı, enkaz altında, gözaltında olduğunu, isimsiz veya toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta artan saldırıları nedeniyle ailelerinden ayrı düşen çocuk sayısının arttığı, korumasız çocuklara sahip çıkanların ise baskı altına alındığı ifade edilerek acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Enkaz altında ya da toplu mezarda

Gazze'de tahmini olarak 17 bin çocuğun ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisiz şekilde kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında, toplu mezarlarda ya da isimsiz mezarlarda olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sayısız çocuk gözaltında

Açıklamada, bilinmeyen sayıda çocuğun gözaltında olduğu ve Gazze dışına çıkarılmış olabileceği vurgulandı. İsrail saldırılarında enkaz altında kalan ya da çadırlarda yanarak hayatını kaybedenlerin bedenlerinin tanınmaz hale geldiği ifade edilen açıklamada, kimlik tespitinin zorlaştığı bildirildi.

Öldürülen çocuklarda işkence izleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 15 binden fazla çocuğun öldüğü hatırlatılarak yarısına yakınının kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi. Açıklamada, toplu mezarlara gömülen çocuklarda işkence izleri bulunduğuna işaret edilerek, "9 Haziran itibarıyla 250 civarında Batı Şerialı çocuk, İsrail'in gözaltı sistemi içinde kayıp. Aileleri, ekimde ziyaretlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle çocuklarının nerede olduklarını ya da sağlık durumlarını doğrulayacak durumda değiller" ifadeleri kullanıldı.

SAVAŞ SUÇLARINDAN HESAP SORULMALI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, "Hiçbir ebeveyn, çocuğunu bulmak için enkaz ya da toplu mezarları kazmak durumunda kalmamalı. Hiçbir çocuk savaş bölgesinde yalnız ve korumasız olmamalı" ifadelerini kullandı. Stoner, hayatta olan ve kayıp çocuklara yönelik riskin devam ettiğini hatırlatarak, Gazze'yi "çocuk mezarlığına" benzetti. "Öldürülen çocukların kaydı tutulmalı, aileler bilgilendirilmeli, cenaze ritüellerine saygı duyulmalı ve hesap sorulmalı" diyen Stoner, kayıp çocukların bulunması, yaşıyorlarsa aileleriyle buluşturulması ve ailelerin daha fazla parçalanmasını önlemek için acil ateşkes yapılması gerektiğini de vurguladı.



#Soykırım
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