İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Zor günler bizi bekliyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile işgal ettiği topraklardan geri püskürtülmeye başlanan İsrail'de büyük kargaşa ve korku hakim.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , yaşanan çatışmalarla iönlerinde zor günlerin olduğunu söyledi.

Hamas'ın geniş çaplı saldırıları sonrası konuşan Herzog, İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getirdi.

"Göz açıp kapayıncaya kadar bitmez"

"Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez." diyen Herzog, şöyle devam etti:

Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak.

Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak.

"Zor günler bizi bekliyor"

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.







