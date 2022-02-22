İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un başdanışmanı: Türkiye bölgede çok güçlü bir faktör

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un önümüzdeki ay yapacağı Türkiye ziyareti öncesi, Türkiye’ye yönelik İsrail tarafından ılımlı mesajlar sürüyor.

"TÜRKİYE ÇOK ETKİLİ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski sözcüsü ve Herzog’un başdanışmanı Yigal Palmor, Türkiye’nin “çok güçlü ve çok etkili bir ülke” olduğunu söyledi.

BloombergQuint’te yer alan demecinde Türkiye için “İran'la sınırı ve Suriye'deki varlığı onu stratejik olarak önemli kılıyor. Türkiye, bölgede çok güçlü, çok etkili bir faktör. Enerji açısından önemli bir bölgesel kavşak olduklarından bahsetmiyorum bile. Ancak en büyük çekicilik, kazançlı enerji anlaşmaları potansiyeli” yorumunda bulundu.