Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzogun Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?
AVRUPA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye ilk defa gerçekleştireceği ziyaret dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasındaki ilişkiler vurgulanarak yeni bir dönemin başladığına dikkat çekildi. ABD Brookings Enstitüsü, Türkiye ve İsrail görüşmelerini, ileriye dönük olarak değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzogun Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

Saffet Özdemir

France 24’de görüşüne yer verilen kıdemli bir araştırmacı ve Türkiye uzmanı olan Gallia Lindenstrauss, meselenin "İsrail ve Türk tarafı arasında diyalog oluşturduğunu ve esasen ilişkilerin iyileştirilmesi için bir fırsat yarattığını" ifade etti.

France 24
France 24

The Jerusalem Post’ta ise İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde İsrail’in kaybedeceği bir şey olmadığını aksine kazanç sağlanabilecek birkaç alan olduğunu belirtilerek "Sonuçta Türkiye ekonomik anlamda büyük bir ülke" ifadesine yer verildi. Ziyaretin Ortadoğu'da da önemli diplomatik sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, Türkiye ve İsrail’in yıllar sonra gerilimden çıktığını ifade ederek "yeni bir yola girdiğini" vurguladı.

Kathimerini
Kathimerini

Al-Monıtor İsrail Cumhurbaşkanın 15 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğine vurgu yaparak İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn’in törende yaptığı konuşmaya değindi. "Türkiye, İsrail'in Ortadoğu ile ilişkilerinde kilit ülkelerden biridir. Heyet, Türkiye ile gelecekteki ilişkilerimizde gerçekten bir dönüm noktasıdır." ifadesine yer verildi.

Al-Monıtor
Al-Monıtor

Avrasya ile ilgili çalışmalar yapan Eurasiareview, uzun süredir devam eden diplomatik donmaya rağmen bir yakınlaşmanın her iki tarafı da ilgilendirdiğini vurguladı. Herzog'un yaklaşan Türkiye ziyareti, "Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinde bir atılım" gibi görünebilir.

ABD Brookings Enstitüsü, Türkiye ve İsrail görüşmelerini "ileriye dönük" olarak değerlendirdi.

The Arab Post İsrail ile Türkiye arasında onarılan bağların "yeni bir Ortadoğu'nun habercisi" olabileceğini belirtti.

Carnegie Middle East Center’de Kıdemli Program Yöneticisi ve Türkiye araştırmacısı olan Francesco Siccardi iki ülkenin ticaret ve turizm geçmişi olduğunu belirterek Herzog'un ziyaretinin "Doğu Akdeniz'de bir fırsat" olduğunu vurguladı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye ilk defa gerçekleştireceği ziyaret dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasındaki ilişkiler vurgulanarak yeni bir dönemin başladığına dikkat çekildi. ABD Brookings Enstitüsü, Türkiye ve İsrail görüşmelerini, ileriye dönük olarak değerlendirdi.

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