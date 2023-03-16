İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'iç savaş' uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog.
Korkunç söylemler duyduğunu ve korkunç bir nefrete tanık olduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti:
- "Şu ana kadar kullanmadığım bir ifade kullanacağım ve bundan korkmayacak İsrailli yoktur; gerçek bir iç savaşın ulaşamayacağımız bir şey olduğunu düşünenlerin, (konu hakkında) hiçbir fikri yok. İç savaş kırmızı çizgidir ve ne pahasına olursa olsun patlak vermesine izin vermeyeceğim."
Yedioth Ahronoth'a göre, tasarı, Yargıçları Atama Komitesi'nde çoğunluğun hükümet koalisyonuna verilmemesini, bunun yerine 11 üyeden sadece 5'inin koalisyona verilmesini içeriyor.
Herzog'un tasarısı, Yüksek Mahkeme'nin (en yüksek yargı organı) Temel Yasalar üzerinde adli denetim yapamayacağını ve yalnızca normal yasaları iptal edebileceğini belirtiyor.
Muhalefetten destek
Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesindeki ısrarlı duruşunu da eleştirerek, şöyle devam etti:
- “Cumhurbaşkanının tasarısına, tasarının mahiyetine, yazıldığı ciddiyete ve altında yatan değerlere saygı duyarak yaklaşmalıyız.
- Koalisyon hükümetinin aşırıcı ve yağmacı yasaları dörtnala devam ettiği sürece İsrail demokrasisine yönelik tehlike geçmiş sayılmaz. Biz; Yahudi, demokratik, liberal ve güçlü bir İsrail için savaşmaya devam edeceğiz.”
Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda konuştuğunu ve İsrail halkının birliğini ve demokrasiyi korumak için gösterdiği büyük çabalardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti.
- “Cumhurbaşkanına eylemlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ve tüm tarafların işbirliği yapması ve İsrail toplumunda kardeş katliamı tehlikesini önlemesi gerektiğini söyledim.
- Netanyahu'yu ve siyasi sistemdeki tüm tarafları bu kader anında sorumlu davranmaya, tasarıyı benimsemeye ve bir an önce tanıtmaya başlamaya çağırıyorum.”