|
Reklam
Reklam
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'iç savaş' uyarısı

İsrail'de Netanyahu hükümetinin getirmek istediği yargı düzenlemesi sebebiyle ülke krizlerle boğuşurken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 'iç savaş' uyarısında bulunarak parlamentoya kendi tasarısını sunacağını açıkladı.

10:27 . 16/03/2023 Perşembe
Diğer
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen
"yargı reformu"
konusunda
"iç savaş"
uyarısında bulunarak, krizin aşılması için
"Halk Tasarısı"
önerdi.

Herzog, Facebook hesabından yayımladığı konuşmada, Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan
“yargı reformu”
krizinin aşılması için
"Halk Tasarısı"
olarak adlandırılan önerisini açıkladı.

Herzog,
"Son birkaç hafta İsrail'in ekonomisine, güvenliğine, toplumuna, siyasi ilişkilerine ve en önemlisi İsrail'in bütünlüğüne zarar vererek bizi parçaladı."
ifadelerini kullandı.

Korkunç söylemler duyduğunu ve korkunç bir nefrete tanık olduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti:


  • "Şu ana kadar kullanmadığım bir ifade kullanacağım ve bundan korkmayacak İsrailli yoktur; gerçek bir iç savaşın ulaşamayacağımız bir şey olduğunu düşünenlerin, (konu hakkında) hiçbir fikri yok. İç savaş kırmızı çizgidir ve ne pahasına olursa olsun patlak vermesine izin vermeyeceğim."

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine ilişkin Herzog,
"Hükümet yetkilileri arasındaki ilişkide düşünceli ve mantıklı bir şekilde, köklü ve derin bir değişiklik yapılmalı. Bunun mümkün olan en geniş ortak paydaya bereket ve iyilik getirmesini sağlamalıdır."
diye konuştu.

Herzog,
"Bugün, Yahudi ve demokratik ülkemizdeki yetkililer arasındaki ilişkiler için dengeli, ihtiyatlı ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir anayasal düzenleme için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğumuza inanıyorum."
dedi.

Tasarının meclisi, hükümeti ve yargı sistemini güçlendireceğini, Yahudi ve demokratik İsrail devletini koruyacağını aktaran Herzog, bunun siyasi bir taviz olmadığını, tüm tarafların bu kamusal tartışmada zamanlamanın önemli olduğunu anlaması gerektiğini kaydetti. Herzog,
"Devlet yıkılmamalı."
dedi.

Bizzat Herzog tarafından iktidar koalisyonu veya muhalefetle istişare yapılmadan hazırlanan tasarı, hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan
“yargı reformu”
nun ülke çapında huzursuzluk yaratmasına karşı uzlaşma bulmayı amaçlıyor.

Yedioth Ahronoth'a göre, tasarı, Yargıçları Atama Komitesi'nde çoğunluğun hükümet koalisyonuna verilmemesini, bunun yerine 11 üyeden sadece 5'inin koalisyona verilmesini içeriyor.


Tasarı ayrıca, mecliste İsrail'de yarı anayasa sayılan
"Temel Yasalar"
da yapılacak değişikler için 3 değil 4 oturumda görüşülmesini ve 120 sandalyeli mecliste salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oy çokluğuyla çıkarılmasını içeriyor.

Herzog'un tasarısı, Yüksek Mahkeme'nin (en yüksek yargı organı) Temel Yasalar üzerinde adli denetim yapamayacağını ve yalnızca normal yasaları iptal edebileceğini belirtiyor.



Muhalefetten destek


Öte yandan İsrail muhalefeti, Cumhurbaşkanı Herzog’u
“Halk Tasarısını”
memnuniyetle karşıladı.

Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sunduğu tasarı için Cumhurbaşkanını tebrik ederek,
“İsrail Devleti’nin ulusal direncine ciddi şekilde zarar veren ekonomik, güvenlik ve sosyal bir parçalanmayı önlemek için her türlü çabayı göstermeliyiz.”
ifadelerini kullandı.

Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesindeki ısrarlı duruşunu da eleştirerek, şöyle devam etti:


  • “Cumhurbaşkanının tasarısına, tasarının mahiyetine, yazıldığı ciddiyete ve altında yatan değerlere saygı duyarak yaklaşmalıyız.

  • Koalisyon hükümetinin aşırıcı ve yağmacı yasaları dörtnala devam ettiği sürece İsrail demokrasisine yönelik tehlike geçmiş sayılmaz. Biz; Yahudi, demokratik, liberal ve güçlü bir İsrail için savaşmaya devam edeceğiz.”

Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda konuştuğunu ve İsrail halkının birliğini ve demokrasiyi korumak için gösterdiği büyük çabalardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti.


İsrail’de bir “
iç savaş”
tehlikesine karşı Cumhurbaşkanının rolüne dikkati çeken Gantz, şunları kaydetti:

  • “Cumhurbaşkanına eylemlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ve tüm tarafların işbirliği yapması ve İsrail toplumunda kardeş katliamı tehlikesini önlemesi gerektiğini söyledim.

  • Netanyahu'yu ve siyasi sistemdeki tüm tarafları bu kader anında sorumlu davranmaya, tasarıyı benimsemeye ve bir an önce tanıtmaya başlamaya çağırıyorum.”


#İsrail
#İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
#Binyamin Netanyahu
#Yargı Reformu
19 dakika önce
default-profile-img
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'iç savaş' uyarısı
TOKİ İlk Evim'de İstanbul çekilişi başladı
ABD Dışişleri Bakanı'ndan inanç özgürlüğü vurgusu
THY'nin yarın planlanan Stuttgart seferleri grev nedeniyle yapılamayacak
Pakistan'dan selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Rusya'dan nükleer çatışma uyarısı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.