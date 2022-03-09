İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıldan bu yana ilk defa Türkiye'yi ziyaret edecek.

İstanbul motiflerine yer verildi

Herzog’un ziyareti öncesi ise İsrail'e ait uçakta bulunan bazı ifadeler dikkat çekti. Uçağın üzerine İngilizce ve Türkçe olmak üzere "barış", "iş birliği" ve "gelecek" kelimeleri yazıldı. Ayrıca uçağın arka kısmında ise İstanbul motiflerinden Ayasofya Camisi’ne ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı'nın çizimine yer verildi.

GÜNDEM 14 yıl sonra ilk görüşme: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

GÜNDEM İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiye'ye geliyor: Gündem iş birliği adımları olacak