Dünya İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları
AVRUPA

İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları

İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye'ye getirecek 4X-ABI kuyruk numaralı uçak “barış”, “iş birliği” ve "gelecek" mesajlarıyla süslendi. Uçakta İstanbul silüetine ait çıkartmalar yapıştırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u taşıyan uçak.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıldan bu yana ilk defa Türkiye'yi ziyaret edecek.

İstanbul motiflerine yer verildi

Herzog’un ziyareti öncesi ise İsrail'e ait uçakta bulunan bazı ifadeler dikkat çekti. Uçağın üzerine İngilizce ve Türkçe olmak üzere "barış", "iş birliği" ve "gelecek" kelimeleri yazıldı. Ayrıca uçağın arka kısmında ise İstanbul motiflerinden Ayasofya Camisi’ne ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı'nın çizimine yer verildi.

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