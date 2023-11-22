İsrail destekçileri arasında tüyler ürpertici tartışma: Filistin asıllı meclis üyesine suikast planı yaptılar

CAIR-Arizona İcra Direktörü Azza Abuseif de paylaşımında,

"Bu rahatsız edici durumu izlemeye ve bildirmeye zaman ayıran Amerikalı Müslüman X kullanıcısına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu olayı soruşturmak için hızla harekete geçtiği için kolluk kuvvetlerine ve Temsilci Tlaib'in Arizona ziyaretinin sonuçta güvenli ve başarılı olmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.