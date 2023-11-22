İsrail destekçileri arasında tüyler ürpertici tartışma: Filistin asıllı meclis üyesine suikast planı yaptılar

Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib
Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Temsilci Tlaib'i Arizona ziyareti sırasında hedef almaya yönelik ihtimalleri tartışan İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarını yayınladı.
ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü CAIR, Arizona'da düzenledikleri toplantıya Tlaib'in katılması öncesinde bir X kullanıcısının, platformda İsrail destekçileri tarafından gerçekleştirilen sesli toplantının kaydını kendileriyle paylaştığını, ses kaydında, kadın Temsilciye "cinsel içerikli hakaret etmenin yasal olup olmayacağı" ve "Arizona'da silah kullanma hakkı" gibi konuların tartışıldığını belirtti.
Geçen hafta Tlaib, hem Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunmak hem de CAIR-Arizona'nın yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yapmak için Arizona'yı ziyaret etmişti.