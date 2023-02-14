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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: İsrail Türkiye’nin yanındadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Türkiye'deki depremler geçtiğimiz yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri. Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise "Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma ve destek için İsrail devletine ve halkına teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

11:23 . 14/02/2023 Salı
AA
Çavuşoğlu ile Cohen, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu ile Cohen, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli bakana ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma ve destek için bir kere daha İsrail devletine ve halkına teşekkür ederim. Depremle ilgili durumu görüştük. İkili ilişkilerimizi de kısaca değerlendirme fırsatımız oldu. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi." dedi.

Çavuşoğlu, "Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğimiz geliştirmeye yönelik çabalarımız ve istişarelerimiz de sürecek. Özellikle Filistin meselesinde yaşanan tırmanmanın sona ermesine yönelik beklentilerimizi de değerlendirdik. Ramazan ayında gerilimin tırmanmaması gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması önemli." açıklamasını yaptı.

Deprem zamanındaki dayanışmayı yorumlayan Çavuşoğlu, 'Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık' dedi.

Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini ve ardından Kahramanmaraş'taki İsrail'den elen ekipleri ziyaret edeceğini açıkladı.


İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.
İsrail hükümeti ve halkı adına en içten baş sağlığı dileklerimi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu. Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum. İsrail halkından, sivil toplum örgütlerinden Türkiye’ye gelmek istediklerine dair yüzlerce telefon alıyorum. Yardımcı olmak, hayat kurtarmak istiyorlar.
İnsani anlamda yardımın hiçbir sınırı yok. Hiçbir siyasi sınırı yok.
İsrail hemen ilk gün Türkiye’ye 450’den fazla arama kurtarma ekibi gönderdi. İlk 24 saatte hayat kurtarmak için burada bulundular. Bir sahra hastanesi kuruldu. Bugün onları ziyaret edeceğim.
Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. İki ulus uzun bir tarihi dostluk ve iş birliği bağıyla da birbirine bağlıdır. Türkiye, 2012 yılındaki İsrail’deki yangında yardımcı olmuştu. 11 yıl önce siz uçaklarını gönderdiniz, dayanışma sergilediniz. Bunun için teşekkür etmek isterim. İsrail, 1999 depreminde de buradaydı. İsrail, Türkiye'nin yanındadır."



#İsrail
#deprem
#Eli Cohen
3 saat önce
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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: İsrail Türkiye’nin yanındadır
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