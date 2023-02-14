İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: İsrail Türkiye’nin yanındadır

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Çavuşoğlu ile Cohen, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli bakana ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma ve destek için bir kere daha İsrail devletine ve halkına teşekkür ederim. Depremle ilgili durumu görüştük. İkili ilişkilerimizi de kısaca değerlendirme fırsatımız oldu. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi." dedi.
Çavuşoğlu, "Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğimiz geliştirmeye yönelik çabalarımız ve istişarelerimiz de sürecek. Özellikle Filistin meselesinde yaşanan tırmanmanın sona ermesine yönelik beklentilerimizi de değerlendirdik. Ramazan ayında gerilimin tırmanmaması gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması önemli." açıklamasını yaptı.
Deprem zamanındaki dayanışmayı yorumlayan Çavuşoğlu, 'Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık' dedi.
Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini ve ardından Kahramanmaraş'taki İsrail'den elen ekipleri ziyaret edeceğini açıkladı.