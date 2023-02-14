İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: İsrail Türkiye’nin yanındadır

Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. İki ulus uzun bir tarihi dostluk ve iş birliği bağıyla da birbirine bağlıdır. Türkiye, 2012 yılındaki İsrail’deki yangında yardımcı olmuştu. 11 yıl önce siz uçaklarını gönderdiniz, dayanışma sergilediniz. Bunun için teşekkür etmek isterim. İsrail, 1999 depreminde de buradaydı. İsrail, Türkiye'nin yanındadır."