İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Hizbullah ile savaş sinyali: Gerekli kararları yakında alacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini açıkladı. Nasrallah, böyle bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası olarak sayacaklarını ve buna göre tutum sergileyeceklerini ifade etti. Lübnan'da savaşın dayatılması halinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik saldırı planının masada olduğunu da söyleyen Nasrallah, ellerinde daha önce hiç kullanmadıkları silahlar olduğunu ve bunları aşamalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.