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Dünya

İsrail dört günlük insani arayı fırsat bilecek: Terör devletinden 'katliamları sürdüreceğiz' mesajı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalara geçici ateşkes ile dört günlük insani ara verildi. Ancak terör devleti İsrail söz konusu insani aranın bitiminde katliamlarını sürdüreceği yönünde mesajda bulundu. Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya gelen İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacaklarını söyledi.

23:22 - 24/11/2023 Cuma
AA
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

"'Askeri harekatı' yeniden başlatacağız"

Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz, esirlerin ailelerine seslenerek, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki İsrailli 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Mutabakat kapsamında taraflar Gazze'deki çatışmalara bugün yerel saatle 07.00'dan itibaren 4 günlük ara verecek.



#İsrail
#Gazze
#Hamas
#İnsani Ara
#Ateşkes
#Rehineler
44 dakika önce
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