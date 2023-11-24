İsrail dört günlük insani arayı fırsat bilecek: Terör devletinden 'katliamları sürdüreceğiz' mesajı

7 Ekim'deki saldırılardan bu yana terör devleti İsrail ve Hamas arasında ilk esir takası gerçekleşti. Bu kapsamda 12 Taylandlı işçi serbest bırakılırken 13 İsrailli ile Kızılhaç'a teslim edildi. Ardından da İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.