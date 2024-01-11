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Dünya

İsrail dünyayı kirletiyor: İşgalci iklim felaketini ağırlaştırdı

Terör devleti İsrail, Gazze’de çoğu kadın ve çocuk en az 23 bin Filistinliyi katletmesinin yanında acımasız saldırılarıyla çevreye de çok büyük zarar veriyor. İngiliz The Guardian gazetesi işgalci gücün, Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın başvurusuyla soykırımla da suçlandığı Gazze’ye yönelik saldırılarında neden olduğu insani felaket yanında iklim değişikliğine karşı küresel çabalara da büyük zarar verdiğini bildirdi.

12:32 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Metan gazı analiz dışında tutuldu.
Metan gazı analiz dışında tutuldu.

İngiltere ve ABD’deki araştırmacıların yaptığı bir çalışmayı haberleştiren gazete, İsrail saldırılarının ilk 2 ayında, küresel ısınmadan en olumsuz etkilenen ülkelerin yıllık karbon ayak izinden daha fazla zararlı emisyon üretildiğini aktardı. Gazetenin yer verdiği araştırmaya göre, 7 Ekim’i takip eden ilk 60 günde üretildiği tahmin edilen 280 bin metrik ton karbondioksidin büyük çoğunluğuna İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları ve kara işgali neden oldu.


150 bin ton kömüre eş değer


İsrail’in saldırılarının en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer olduğu belirtilirken, gerçek rakamın çeşitli kısıtlamalarla yapılan araştırmada tespit edilenden daha fazla olduğu belirtiliyor. Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırmada uçak, tank ve diğer araçların yakıtlarından kaynaklanan karbondioksidin yanı sıra bombaların, topçu sistemlerinin ve roketlerin yapımı ve patlatılmasından kaynaklanan emisyonlar değerlendirmeye alınırken, metan gazı analiz dışında tutuldu. Buna karşılık, aynı dönemde Hamas’ın İsrail’e ateşlediği roketlerin yaklaşık 713 ton karbondioksit üretmesi iki taraf arasındaki asimetriyi gözler önüne serdi.


ABD de suç ortağı


ABD’nin İsrail’e işgal altındaki Filistin topraklarında kullanması için sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardım, silah ve diğer teçhizat bölgede raporlanan askeri karbon emisyonlarında büyük rol oynuyor. En az 200 ABD kargo uçağı 4 Aralık itibarıyla İsrail’e 10 bin ton askeri teçhizat teslim ederken, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 50 milyon litre uçak yakıtı kullanıldı ve tahminen 133 bin ton karbondioksit atmosfere yayıldı.

#İsrail
#Gazze
#İklim Değişikliği
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