İsrail dünyayı kirletiyor: İşgalci iklim felaketini ağırlaştırdı

İngiltere ve ABD’deki araştırmacıların yaptığı bir çalışmayı haberleştiren gazete, İsrail saldırılarının ilk 2 ayında, küresel ısınmadan en olumsuz etkilenen ülkelerin yıllık karbon ayak izinden daha fazla zararlı emisyon üretildiğini aktardı. Gazetenin yer verdiği araştırmaya göre, 7 Ekim’i takip eden ilk 60 günde üretildiği tahmin edilen 280 bin metrik ton karbondioksidin büyük çoğunluğuna İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları ve kara işgali neden oldu.





150 bin ton kömüre eş değer





İsrail’in saldırılarının en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer olduğu belirtilirken, gerçek rakamın çeşitli kısıtlamalarla yapılan araştırmada tespit edilenden daha fazla olduğu belirtiliyor. Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırmada uçak, tank ve diğer araçların yakıtlarından kaynaklanan karbondioksidin yanı sıra bombaların, topçu sistemlerinin ve roketlerin yapımı ve patlatılmasından kaynaklanan emisyonlar değerlendirmeye alınırken, metan gazı analiz dışında tutuldu. Buna karşılık, aynı dönemde Hamas’ın İsrail’e ateşlediği roketlerin yaklaşık 713 ton karbondioksit üretmesi iki taraf arasındaki asimetriyi gözler önüne serdi.





ABD de suç ortağı



