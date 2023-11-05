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İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid: İsrail ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güçtür

İsrail'in eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. "Savaşı kazanamıyoruz" diyen Lapid, "İsrail ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güçtür." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:02 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 22:01 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsrail eski Başbakanı Yair Lapid

İsrail eski Başbakanı Yair Lapid

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!
Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı; katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait bir evde toplanan İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, yaptığı açıklamada ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere 'Halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına' kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

İsrail eski başbakanı Yair Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil

Lübnan basınında yer alan habere göre; Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve
"İsrail bölgesel bir güç değil"
diyen Lapid,
"İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil"
ifadelerini kullandı.

"Savaşı kazanmıyoruz, anlaşmaları destekleyeceğiz"

İsrail'in bu savaşı kazanmadığını söyleyen Lapid,
"Sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz"
dedi.




#İsrail
#Yair Lapid
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
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