Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!

Katil İsrail katliama doymuyor
Katil İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çoluk çocuk genç yaşlı demeden yapılan bombardıman bir türlü durmak bilmiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre,
Katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Hamas, ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere çağrıda bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 'Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli.' dedi. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
05.58:
Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
05.54:
Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
04.45:
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.
04.07:
Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.
03.42:
ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD"nin İsrail'e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi düzenlendi.
03.29:
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli." çağrısında bulundu.
02.50:
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
02.22:
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
01.22:
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.
00.54:
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları ile Gazze'deki son durum ile İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularına ilişkin görüşme yaptı.
00.20:
İsrail ordusu, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 345 askerinin öldüğünü duyurdu.
00.14:
İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi
00.03:
Yemen'deki Husiler, "ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını desteklemeyi sürdürdükçe bölgede çatışma halkasının genişleyeceğini" belirtti.
00.00:
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının sonlandırılması için iki farklı noktada gösteri düzenlendi.
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1 saat önce