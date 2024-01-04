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İsrail gazetesi Hamas yöneticisi Aruri'nin nasıl şehit edildiğini yazdı: SİHA'lar kullanılmadı

İsrail gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) değil İsrail'e ait savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve saldırıda 6 güdümlü füze kullanıldığını yazdı.

11:58 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:23 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta Aruri ile 6 kişinin öldürüldüğü suikasta ilişkin detayları paylaştı.


Adı açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberde, Aruri'nin daha önce basına yansıdığı şekliyle SİHA ile değil savaş uçağından atılan füzelerle öldürüldüğü belirtildi.



Savaş uçağının 6 güdümlü füze ateşlediği, bunlardan ikisiyle binadaki Hamas toplantı odasının doğrudan vurulduğu bildirildi.


"Kullanılan füzeler 100 kilogram ağırlığındaydı"


Bu füzelerin İsrail savaş uçaklarınca kullanıldığının altını çizen yetkili, her birinin 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.


Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.


Tel Aviv yönetimi, resmi olarak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

Salih el-Aruri kimdir?


Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.


İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.


Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

#Beyrut
#Hamas
#Lübnan
#Salih el-Aruri
#Suikast
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