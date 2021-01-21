Dünya İsrail Gazzenin doğusundaki tarım arazilerini sular altında bıraktı
ORTADOĞU

İsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini sular altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini sular altında bıraktığını açıkladı. Bunun sonucunda Şucaiyye'nin doğusunda yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade eden Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, İsrail'in son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddi zarar verdiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
İsrail son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddi zarar veriyor.
İsrail son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddi zarar veriyor.

Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne doğru yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları açtığını söyledi.

İsrail aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere zarar veriyor

  • Bunun sonucunda Şucaiyye'nin doğusunda yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade eden Fatayır, İsrail'in son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddi zarar verdiğini aktardı.

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"Olgunlaşan mahsuller sular altında kaldı"

Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Salim Kuta de büyük kayba uğradıklarını söyledi. Yaklaşık 400 dönüm arazinin zarar gördüğüne işaret eden Kuta, "Çiftçilerin aylardır yetiştirdiği mahsuller olgunlaşma döneminde sular altında kaldı." dedi.

İnsan hakları kurum ve kuruluşlarına destek çağrısı

  • Kuta, İsrail'in tarım arazilerini suyla doldurmasının yanı sıra tarım ilaçları püskürterek ekinleri yakmaya ya da buldozerle kürümeye çalıştığını dile getirdi. Filistinli çiftçi, insan hakları kurum ve kuruluşlarını, maruz kaldıkları hak ihlallerine direnebilmeleri için kendilerine destek olmaya çağırdı.

İşgalci İsrail güçleri orantısız güç kullanmaya devam ediyor: Taşa karşı plastik mermi
FOTOĞRAF 14
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İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
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Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
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İşgalci İsrail güçleri orantısız güç kullanmaya devam ediyor: Taşa karşı plastik mermi
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi. Ayrıca Filistinliler, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşimciyi taş atarak uzaklaştırmak isterken, söz konusu kişi de yanında getirdiği silahla ateş açtı.

İsrail yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor, ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açması Gazze Şeridi'ndeki çiftçilerin arazilerine zarar veriyor.

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