Dünya İsrail, Gazzeyi hedef aldı İslami Cihadın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

İsrail, Gazze'yi hedef aldı: İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'yi hedef aldı: İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi daha öldü.

Haber Merkezi AA
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.

İsrail'den Şam'a roket saldırısı
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İsrail'den Şam'a roket saldırısı
İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra Şam'da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail roketi, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı vurdu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail medyası ise IDF?nin Şam?da Filistinli örgütleri hedef aldığını bildirdi.
Hayatını kaybeden Sevarika ailesinin barakada yaşadığı ve saldırının ailenin uyuduğu sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Deyr el-Balah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hedef aldığını açıkladı.

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GÜNDEM
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Ne olmuştu?

İsrail ordusu salı sabahı Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemişti. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

  • Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket fırlatmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

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