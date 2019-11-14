İsrail, Gazze'yi hedef aldı: İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

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İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy’de. Uzmanlar, Alibeyköy’de açık havada bisiklet sürmeyi, yürüyüş ve piknik yapmayı sağlıksız olarak değerlendiriyor. Prof. Dr. Orhan Şen, “Ataşehir, Alibeyköy, Kartal, Yakacık bu civarlarda hava kirliliği artmaya başladı. Son 15 gündür İstanbul’da yüksek basınç var. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım" açıklamasında bulundu.