Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Gazzede sivil hedefleri vurmakla tehdit etti
ORTADOĞU

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Gazze'de sivil hedefleri vurmakla tehdit etti

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Kochavi, sivil yerleşim alanları dahi olsa Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vurabileceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Aviv Kochavi
Aviv Kochavi

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün her yıl düzenlediği uluslararası konferansta bir konuşma yaptı.

Lübnan Hizbullahının elinde ve abluka altındaki Gazze'de çok sayıda roket deposu bulunduğunu ileri süren Kochavi, Lübnan'da "her beş evden birinde roket depolandığını" iddia etti.

  • İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmek niyetinde olmadığını savunan Kochavi, "Yalnız askeri hedeflere saldıracağız. Ancak bir evin yakınında roket tespit edilirse o ev askeri hedeftir." ifadelerini kullandı.

Kochavi, Hamas hareketi ile uzlaşı konusuna ilişkin ise, hareketin elindeki İsrailli esirler ve kayıplar meselesi çözüme kavuşmadan bu noktada bir ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Yahudi yerleşimciler Filistinli göstericilere köpeklerle saldırdı
DÜNYA
Yahudi yerleşimciler Filistinli göstericilere köpeklerle saldırdı

80 ülkeden işgal göçü
DÜNYA
80 ülkeden işgal göçü
Abone Ol Google News
Bilim dünyası şokta

Bilim dünyası şokta

​Soyu tükenmiş bir hayvan inanılmaz halde bulundu.
Lefkoşa ve Girne kapanıyor

Lefkoşa ve Girne kapanıyor

​KKTC'de koronavirüs alarmı.
Başladık yine

Başladık yine

​KRT Sunucusu Hacır'dan CHP'li Engin Altay'a...
Vicdan<br> istismarına gözaltı

Vicdan
istismarına gözaltı

​Türkiye'yi ağlatan video kurgu çıkmıştı.
Kritik tezkere uzatıldı

Kritik tezkere uzatıldı

​Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

Cebinde yüz lirayla ortada kaldı

Cebinde yüz lirayla ortada kaldı

​65 yaşında evlenme vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı.

Biden'dan<br>Filistin adımı

Biden'dan
Filistin adımı

Askıya alınan yardımları yeniden başlatıyor.
Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.
Tedirgin eden yükseliş

Tedirgin eden yükseliş

​Bakan Koca günler sonra Tweet attı.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ortalık birbirine girdi şans eseri ölü yaralı yok.
Lodos tüm şehri birbirine kattı

Lodos tüm şehri birbirine kattı

​Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bir kişi yaralandı.

​MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.