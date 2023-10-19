İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Filistin'deki katliam saldırılarını kınayan bir açıklama yapmayı reddederek İsrail'e destek açıklaması yaptı. Sunak'ın kararı sonrası İngiliz halkı sokaklara döküldü. Bugün ise İsrail'e giden Sunak, terör devletinin başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. Öte yandan Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.