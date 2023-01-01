İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi katletti

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İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)
Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, İsrail ordusundan özel kuvvetler, sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de İsrail ordusu, yoğun askeri katılımlı baskınının ardından bazı binaların tepelerine keskin nişancılar yerleştirdi.
İsrail güçlerinin olay yerine ambulansların girişine izin vermediğini vurgulayan Ebu Ramile, bölge sakinlerinin imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Cebbarin ve Bevakine'nin hayatını kaybettiklerini kaydetti.