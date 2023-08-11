İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmeye "ramak kaldığını" ve diplomatik ilişkiler kurulması konusunda bir anlaşmaya varmanın "an meselesi" olduğunu söyledi. Öte yandan Cohen’in Riyad ile normalleşme ihtimaline ilişkin çizdiği olumlu çerçevenin, ABD yönetiminden aksi yönde yapılan açıklamanın ardından gelmesi dikkati çekti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin aksine anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı.