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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 1 Filistinli genç hayatını kaybetti, 4 Filistinli yaralandı.

10:09 . 11/08/2023 Friday
AA
İsrail

İsrail

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulan 23 yaşındaki Mahmud Cihad Cerrad kaldırıldığı Sabit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baskında biri ağır 4 Filistinli de yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail güçleri kamp çevresinde ve sokaklarında keskin nişancılar konuşlandırdı.



#Filistin
#israil
#Tulkerim
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