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Dünya İsrail güçleri Kudüsteki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek veren Arap milletvekillerine saldırdı
ORTADOĞU

İsrail güçleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek veren Arap milletvekillerine saldırdı

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteri düzenleyen Filistinliler ile onlara destek veren İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerine saldırdı.

Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Kudüsteki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek veren Arap milletvekillerine saldırdı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinli göstericiler ve onlara destek vermek için bölgede bulunan Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile milletvekili Usame Saadi, İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine İsrail güçleri, Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbetti.

İsrail güçleri ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

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