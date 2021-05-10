İsrail güçleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek veren Arap milletvekillerine saldırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinli göstericiler ve onlara destek vermek için bölgede bulunan Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile milletvekili Usame Saadi, İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine İsrail güçleri, Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbetti.

İsrail güçleri ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

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OYNAT 00:20 Filistinli gençten işgalci İsrail askerine: Silahını bırak karşıma çık İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası bir Filistinli genç, İsrail askerine “Kendine 'erkek' diyorsan silahını bırak ve gel. Kudüslülere meydan okumak kolay mı sanıyorsun? Silahını bırak sana meydan okuyorum. At o silahı korkak! İçeride mahsur kalan çocukları almaya bile izin vermiyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.









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OYNAT 00:55 Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.







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