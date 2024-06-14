İsrail Güney Lübnan'ı vurdu: Hava saldırısında ölü ve yaralılar var

Kütahya'ya bağlı Pazarlar ilçesinde, Kaymakamlık bünyesinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının imzalarını taşıyan 'boykot' bildirisi yayımlandı. Esnafa ve vatandaşlara, 'terör devleti İsrail'e destek veren firmaların ürünlerinin kullanılmaması ve satılmaması çağrısı' yapılan açıklamada, "Tarih, tüm bu yaşananlar karşısında seyirci kalarak hiçbir şey yapmayanları 'elinden geleni yapmama' suçunu işleyenler olarak yazacaktır." denildi.