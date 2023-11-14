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Dünya

İsrail Guterres’i hedef almaya devam ediyor: BM Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor

Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres’i BM’yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, “Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi." dedi. Daha önce de İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını belirten Guterres'i hedef alarak istifaya çağırmıştı.

20:31 - 14/11/2023 Salı
IHA
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i hedef alarak, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor” dedi.


İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Guterres’i BM’yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, “Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi. Guterres, tüm özgür uluslar gibi, açık ve yüksek sesle ’Gazze’yi Hamas’tan kurtarın’ demelidir" dedi.



İsrail, Guterres’i iki kez istifaya çağırmıştı


İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha önce Guterres’e BM Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamasında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.



#İsrail
#Antonio Guterres
#İsrail Dışişleri Bakanı
#Eli Cohen
38 dakika önce
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