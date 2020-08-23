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Dünya İsrail hükümeti Körfez ülkelerine casusluk programı sattı Katara yapılacak satışa izin vermedi
ORTADOĞU

İsrail hükümeti Körfez ülkelerine casusluk programı sattı: Katar'a yapılacak satışa izin vermedi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen, 20 ülkede 1400'den fazla kişiyi izlediği iddia edilen İsrailli siber gözetim firması NSO Group'un başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez ülkelerine casusluk programı sattığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, NSO Group'un Körfez ülkeleriyle çalışmak için bir ekip kurduğu ve bu ekipte yer alan çalışanların tamamının yabancı ülke pasaportu taşıdığı belirtildi.

Firmanın, Körfez ülkeleriyle yapılan satış görüşmelerine İsrailli temsilcilerin katıldığı, bazı görüşmelerin de İsrail'de yapıldığı ifade edildi.

NSO Group'un bugüne kadar BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman'a casusluk programı sattığı, bu satışlardan da yüz milyonlarca dolar gelir elde ettiği dile getirildi.

İSRAİL KATAR'A SATIŞ YAPTIRMADI

İsrail yönetiminin getirdiği yasak nedeniyle firmanın Katar'a satış yapmadığı, Körfez ülkelerini ise baş harflerine göre otomobil markalarıyla kodladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca firmanın Körfez ülkeleriyle ticaretini artırmak için yoğun çaba harcadığı zira NSO Group'un yazılımlarını Avrupa ülkelerine oranla Körfez ülkelerine 10 kat daha fazla paraya sattığı kaydedildi.

HACKLENEN BİLGİLERE ULAŞABİLİYORLAR

Firmanın başka bir ülkeye satsa dahi casusluk programını kontrol edebildiği, bu sayede hacklenen telefondaki bilgileri görebildiğine dikkati çekildi.

İsrail’in siber casusluk silahı: Pegasus
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İsrail’in siber casusluk silahı: Pegasus

CEMAL KAŞIKÇI'NIN TELEFONUNU HACKLEMİŞLERDİ


İsrailli şirketin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmelerde geçmişti.
Kaşıkçı'nın Kanada'da yaşayan arkadaşı Suudi aktivist Ömer Abdülaziz, telefonuna İsrailli şirkete ait casus yazılımın yüklendiğini dile getirmişti.
Abdulaziz, casus program sayesinde Kaşıkçı ile yaptığı konuşma ve yazışmaların ortaya çıktığını, Suudi gazetecinin bu konuşma ve yazışmalar sebebiyle öldürülmüş olabileceğini ifade ederek Aralık 2018'de NSO Group hakkında dava açmıştı.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi, söz konusu davayı, "casusluk amacıyla bir insan hakları savunucusunun telefonunun hacklenmeye çalışıldığı ve bu girişimin ardında NSO Group'un olduğuna yönelik iddialara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.
ABD’li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan röportajında, "Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan’a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi." demişti.

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