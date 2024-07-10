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İsrail iç istihbaratında '7 Ekim' depremi: Şabak Bölge sorumlusu 'başarısızlıklar' nedeniyle istifa etti

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Güney Bölgesi Sorumlusu istifa etti. İsmi verilmeyen Şin-Bet yetkilisinin İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında yaşanan "başarısızlıklar" nedeniyle istifa ettiği belirtildi. Öte yandan söz konusu istifa, Şin-Bet'te 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle yaşanan ilk istifa oldu.

22:44 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:58 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Güney Bölgesi Sorumlusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında yaşanan "başarısızlıklar" nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusunun istifası, Şin-Bet'te 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle yaşanan ilk istifa oldu.

"Affedilmek başarısızlığı hafifletmeyecek"

İsmi paylaşılmayan Şin-Bet yetkilisi, istifa açıklamasında, İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında ölen ve esir alınan İsraillilerden "af dilemeyi bireysel ve ahlaki bir sorumluluk olarak hissettiğini" belirtirken, "affedilmenin başarısızlığı hafifletmeyeceğini" ifade etti.

İsrail'deki ilk 'başarısızlık' istifası değil

İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle daha önce de istifalar yaşanmıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo 12 Mayıs'ta, Gazze'de saldırılar sonrası için "siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld da 9 Haziran'da, 7 Ekim'de “sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için” istifa ettiği açıklamıştı.

Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da "7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle" istifa kararı almıştı.


İşgalci İsrail’in bildirisini okuyan gençler Siyonistlere şarkıyla karşılık verdi: Evimizi teslim etmektense ölmeyi tercih ederiz

Filistin’de katil İsrail, saldırılarını devam ettiriyor. Siyonist İsrail, Gazze Şeridi’ndeki 7 Ekim 2023’ten bu yana masum insanları hedef almaya devam ediyor. İsrail’in mazlum canlara verdiği zarara karşı Filistin halkı dimdik ayakta duruyor. Siyonist İsrail’in Gazzelilerin bölgeden tahliyesini istediği bildiri sonrası Filistinli bir grup genç, şarkıyla karşılık verdi. Bildiriyi okuyan gençler, Siyonistlere şarkıyla karşılık verdiği o anları sosyal medyadan paylaştı. Filistinli gençler, şarkılarında “Bir evi teslim etmektense ölmeyi tercih ederiz. Kırılmayacağız, yıkılmayacağız” mesajını verdi.


#İsrail
#Gazze
#Şin-Bet
#İsrail İç İstihbarat Teşkilatı
#Şabak
#İstifa
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