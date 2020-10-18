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Dünya İsrail ile Bahreyn normalleşmeye devam ediyor İlk ticaret heyeti ziyaret edecek
ORTADOĞU

İsrail ile Bahreyn normalleşmeye devam ediyor: İlk ticaret heyeti ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu. Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
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Netanyahu, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'e ilk kez ticaret heyetinin gideceğini ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat'ın başkanlık edeceğini belirtti.

Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve ABD'lilerle yapacakları görüşmelerde havacılık, ulaştıma, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularını ele alacaklarını kaydetti.

  • Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını ifade etti.

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Enver Sedat yönetimindeki Mısır'ın İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nın imzalamasının üzerinden 41 yıl geçti. Beyaz Saray, uzun yıllar sonra bu kez İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in imzaladığı barış anlaşmasına ev sahipliği yaptı. İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen Arap ülkelerinin sayısı bunlarla sınırlı değil. Peki Arap ülkeleri, İsrail'e nasıl teslim oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Camp David'den normalleşme anlaşmasına kadar gelinen süreci Çatışma Hattı'nda anlattı:


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