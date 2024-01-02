İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.