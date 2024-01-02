İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İsrail'le çatışan Hizbullah'ın bir mensubu daha hayatını kaybetti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Abdülcelil Hamza adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 138'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.