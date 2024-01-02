|
Dünya

İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'le yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 138'e yükseldi.

01:07 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışma (Foto: Arşiv)
İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışma (Foto: Arşiv)

İsrail'le çatışan Hizbullah'ın bir mensubu daha hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdülcelil Hamza adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 138'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.



#Lübnan
#Hizbullah
#İsrail
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye İspanya’dan Türk stoper! Milli takımın vazgeçilmez ismi adım adım kanaryaya…