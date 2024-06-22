|
Dünya

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Katar duyurdu: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Sani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi." dedi.

00:19 - 22/06/2024 Saturday
Güncelleme: 00:48 - 22/06/2024 Saturday
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

"Çabalarımızı kesintisiz sürdürdük"

İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes sağlanması için yapılan müzakereler de sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi.

Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Sani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al Sani ile Albares arasında erken saatlerde gerçekleştirilen ikili görüşmede siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.



#Ateşkes
#Hamas
#İsrail
#Katar
#Muhammed bin Abdulrahman Al Thani
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı mı?