İsrail zulmü bitmiyor: Gazze'ye yine saldırı gerçekleştirdi

İşgalci İsrail’den Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.