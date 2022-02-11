Dünya İsrail zulmü bitmiyor Gazzeye yine saldırı gerçekleştirdi
ORTADOĞU

İsrail zulmü bitmiyor: Gazze'ye yine saldırı gerçekleştirdi

İsrail'in insansız hava aracıyla abluka altındaki Gazze kentinin doğusuna çok miktarda göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
​İsrail insansız hava aracı Gazzenin doğusuna gaz bombası attı
​İsrail insansız hava aracı Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı.

İsrail'e ait bir İHA, Gazze'nin doğusunda güvenlik çitinin onlarca metre uzağında kuş avlayan kişilere yönelik göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail'in çok sayıda gaz bombası atması üzerine avcıların bölgeden çekildiği aktarıldı.

  • Öte yandan aynı kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında da Filistinli balıkçı teknelerine ateş açtığını ifade etti. Saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.
  • İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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İşgalci İsrail’den Gazze'ye hava saldırısı
İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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