​İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı​: Kuveyt gazetesinden yeni iddia

YASİR ERKUŞ
İsrail ordusunun, Umman kıyılarında bir tankere yapılan saldırıya yanıt vermek için İran hedeflerinin bir listesini hazırladığı iddia edildi. Kuveyt gazetesi El-Ceride, 29 Temmuz’da Umman açıklarında İsrailli nakliye şirketine ait gemiye yönelik saldırının göz ardı edilmeyeceğini ve buna karşılık İsrail’in “acı bir darbe vuracağını” öne sürdü.
- Bu konuda İsrail’le ABD arasındaki temasların hızlandığını söyleyen gazete, ABD ve saldırıda vatandaşı öldürülen İngiltere’nin, İsrail’in bu yanıtına yeşil ışık yaktığını vurguladı. İsrail gazetesi Jerusalem Post da El-Ceride’ye dayandırdığı haberinde, misillemenin Bender Abbas Limanı’nı hedef almak, İran kıyılarına yakın gemileri imha etmek veya bir İran savaş gemisini vurmak gibi birkaç kilit hedefe karşı olabileceğini öne sürdü.