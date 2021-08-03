​İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı​: Kuveyt gazetesinden yeni iddia

YASİR ERKUŞ

İsrail ordusunun, Umman kıyılarında bir tankere yapılan saldırıya yanıt vermek için İran hedeflerinin bir listesini hazırladığı iddia edildi. Kuveyt gazetesi El-Ceride, 29 Temmuz’da Umman açıklarında İsrailli nakliye şirketine ait gemiye yönelik saldırının göz ardı edilmeyeceğini ve buna karşılık İsrail’in “acı bir darbe vuracağını” öne sürdü.