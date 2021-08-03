Dünya İsrail İrana saldırı listesi hazırladı Kuveytgazetesindenyeni iddia
ORTADOĞU

İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı: Kuveyt gazetesinden yeni iddia

İsrail ordusunun, Umman kıyılarında bir tankere yapılan saldırıya yanıt vermek için İran hedeflerinin bir listesini hazırladığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı​: Kuveyt gazetesinden yeni iddia
Fotoğraf: Arşiv

YASİR ERKUŞ

İsrail ordusunun, Umman kıyılarında bir tankere yapılan saldırıya yanıt vermek için İran hedeflerinin bir listesini hazırladığı iddia edildi. Kuveyt gazetesi El-Ceride, 29 Temmuz’da Umman açıklarında İsrailli nakliye şirketine ait gemiye yönelik saldırının göz ardı edilmeyeceğini ve buna karşılık İsrail’in “acı bir darbe vuracağını” öne sürdü.

  • Bu konuda İsrail’le ABD arasındaki temasların hızlandığını söyleyen gazete, ABD ve saldırıda vatandaşı öldürülen İngiltere’nin, İsrail’in bu yanıtına yeşil ışık yaktığını vurguladı. İsrail gazetesi Jerusalem Post da El-Ceride’ye dayandırdığı haberinde, misillemenin Bender Abbas Limanı’nı hedef almak, İran kıyılarına yakın gemileri imha etmek veya bir İran savaş gemisini vurmak gibi birkaç kilit hedefe karşı olabileceğini öne sürdü.
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