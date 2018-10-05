Dünya İsrail işgal güçlerinin saldırısında 2 Filistinli şehit etti
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İsrail işgal güçlerinin saldırısında 2 Filistinli şehit etti

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin doğusundaki barışçıl gösterilere saldırısında biri çocuk iki Filistinli şehit oldu, 18 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilerin barışçıl gösterilere gerçek mermilerle saldırıyor.
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilerin barışçıl gösterilere gerçek mermilerle saldırıyor.

İsrail işgal güçlerinin , abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde göstericilere açtığı ateş sonucu biri çocuk iki Filistinli şehit oldu, 18 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi sonucu biri çocuk iki Filistinlinin şehit olduğunu, 18'i gerçek mermi ile vurulan 22 yaralının da hastanelere nakledildiğini belirtti.

Kudra, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 23 kişinin de sahada tedavi edildiğini kaydetti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana aralarında 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduğu 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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