Dünya İsrail işgal güçlerinin saldırısında 3 Filistinli şehit etti
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İsrail işgal güçlerinin saldırısında 3 Filistinli şehit etti

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin doğusundaki barışçıl gösterilere saldırısında biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu, 126 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilerin barışçıl gösterilere gerçek mermilerle saldırıyor.
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilerin barışçıl gösterilere gerçek mermilerle saldırıyor.

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde göstericilere açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu, 126 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ile saldırısı sonucu 12 yaşındaki Faris es-Sersavi, Mahmud Ebu Seman (24) ve Hüseyin Fethi er-Rakab'ın (28) şehit olduğunu belirtti.

Kudra, ayrıca 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını, 7'sinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı.

30 çocuk yaralı

Yaralılardan 10'unun kadın, 30'unun çocuk birinin de sağlık görevlisi olduğunu ifade eden Kudra, iki ambulans ile tıbbi hizmet çadırının da İsrail askerlerince açılan ateşte isabet aldığını kaydetti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana aralarında 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduğu 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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