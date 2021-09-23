İsrail işgalindeki bölgelerde dondurma satmama kararı alan şirkete ABD'den yaptırım tehdidi

CBN'de yer alan habere göre, New Jersey Yatırım Departmanı, Ben&Jerry's'in ana şirketi olan Unilever'e bir mektup göndererek, şirketin Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde ürünlerini satmama kararının, eyaletin İsrail'e yönelik boykotlara karşı çıkardığı yasayı ihlal ettiğini belirtti.

"EMEKLİLİK FONU YATIRAMAZSINIZ"

Mektupta, 2018'de kabul edilen ilgili yasaya göre, İsrail'e boykot uygulayan işletmelere New Jersey emeklilik fonlarının yatırılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Şirketin kararını değiştirmesi için 90 gün süre tanındığı belirtilen mektupta, aksi takdirde şirketin, New Jersey eyaleti "yatırım listesinden" çıkarılacağı uyarısı yapıldı.

DONDURMA SATMAMA KARARI ALMIŞLARDI

ABD'li dondurma şirketi Ben&Jerry's, 20 Temmuz'da, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleri inşa ettiği Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.

REKLAM

Ben&Jerry's şirketinin kararına, başta İsrail Başbakanı Naftali Bennett olmak üzere Tel Aviv'den tepki gelmişti.

İsrail'in ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçileri de, ABD'deki 35 eyalete mektup göndererek "boykot karşıtı yasa" kapsamında Unilever'in cezalandırılması çağrısında bulunmuştu.

Birçok Batılı ülke ve şirket, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili şirketleri ya da Filistin topraklarında inşa edilen bu yerleşim birimlerine ait ürünleri boykot ediyor.

İsrail taraftarları, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketine karşı ABD'deki eyaletlerde "BDS karşıtı" yasalar çıkararak önlem almaya çalışıyor.

REKLAM

YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.