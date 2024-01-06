İsrail kabinesi birbirine girdi

Gazze’de hiçbir planı tutmayan, Hamas’ı yok etme planları suya düşen, çatışmalarda ağır kayıp veren ve uluslararası izolasyona doğru giden İsrail’de panik başladı. Siyasiler ve güvenlik yetkilileri, 3 ay sonunda oluşan “stratejik yenilgi” sonrasında suçlayacak isim aramaya başladı. İsrail Jerusalem Post gazetesi önceki gün yapılan kabine toplantısının büyük bir kavgaya sahne olduğunu, bakanlar ile askeri yetkililerin birbirine girdiğini yazdı. Gazze Kasabı Netanyahu’nun kabinesindeki aşırı sağcı bakanların yaşanılan başarısızlıktan dolayı orduyu hedef almaları sonucu büyük bir tartışmanın yaşandığı kaydedildi.

Itamar Ben-Gvir

Kavganın sesi koridorlara taştı

Söz konusu habere göre, birçok bakanın, aralarında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri temsilcilerini suçlaması üzerine salondan bağırış sesleri yükseldi. Haber kuruluşları kapalı kapılar ardındaki kavganın sesinin koridorlara kadar taştığını yazdı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İş Birliği Bakanı David Amsalem, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, 2005’te Gazze Şeridi’nden Çekilme’yi desteklemiş yetkilileri, 7 Ekim saldırısına yol açan olayları incelemeye dahil etmeyi planladığı iddiasına öfke duyduklarını ifade etti.

Herzi Halevi

GANTZ Orduya DESTEK ÇIKTI

Walla’da yer alan habere göre, Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan bakanlara bağırarak, ‘Bu profesyonel bir soruşturmadır, Çekilme ile ne alakası var? Genelkurmay Başkanı şu an ne olduğunu araştırıyor, savaşın hedeflerine ve kuzeyde bir çatışmaya hazırlanma yeteneğimize hizmet etmek için. Bu ulusal bir soruşturma değil’ ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Gantz, dün akşam yayınladığı video mesajda ise tartışmadan Netanyahu’yu sorumlu tuttu. Netanyahu’nun “ülkenin birliği ve güvenlik ile siyaset arasında seçim yapması” gerektiğini belirten Gantz, tartışmaya hatayı düzeltmenin Başbakanın ellerinde olduğunu söyledi. Gantz, “Birçok kabine toplantısına katıldım. Böyle bir davranış hiçbir zaman gerçekleşmedi ve gerçekleşmemelidir” dedi.

Bezalel Smotrich

Rezil tartışma

Bir bakan, KAN’a rezil bir tartışmanın patlak verdiğini söyledi ve “Orduya saldırdılar. Savunma kurumunun bazı üst düzey üyeleri oradan ayrıldı” dedi. Başka bir bakan, “Bize bakanların bağırışlarını toplantı odasının dışından duyduklarını söyleyenler oldu” dedi. KAN başka bir bakanın “Orduya saldırdılar. Üst düzey savunma yetkililerinden bazıları ortada kaldı” dediğini aktardı. Yaşanan krizin ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu toplantıyı sona erdirdi ve Halevi’ye ‘bazen bakanları dinlemek gerekiyor’ dedi.

Hükümet değişmeli

Muhalefet Lideri Yair Lapid, kabine toplantısı sırasında yaşananları ‘rezalet’ olarak nitelendirerek, hükümetin değişmesi gerektiğini belirtti. Muhalefet lideri, “İsrail Devleti, hükümetini ve liderini değiştirmeli. Bu insanlar, askerlerimizin fedakarlığına ve kahramanlığına layık değildir ve stratejik bir karara yön veremeyecekler. Artık gitmeleri gerekiyor” dedi.

Smotrich kendini savundu

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kabine toplantısında bazı bakanların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi hedef almasını savundu. Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, orduya soru sormanın ve eleştirmenin, “izin verilebilir ve hatta arzu edilen” bir durum olduğunu belirtti. Smotrich, “Bunu engelleme girişimleri, demokratik değil ve çok tehlikeli” savunmasını yaptı.

Cadı avı çabası

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay dikkati çeken bir çıkış yapmış ve işgalci gücün Gazze’de “Stratejik yenilgi” ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Geçen 3 ayın ardından Gazze’de çıkmaza giren işgalci gücün yaşadığı çaresizlik karşısında hem savaşı bölgeye yayma hem de ülke içinde cadı avı çabasına girdiği belirtiliyor.







