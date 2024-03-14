İsrail katliamında 160'ıncı gün: Öldürdükleri Filistinli sayısı 31 bin 341'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 7 Ekim’den sonra İsrail’in, Gazze’de işlediği savaş suçları da dâhil olmak üzere Filistin’deki işgal ve istila faaliyetlerini gündemde tutmak için elinden geleni yapıyor. Sayın Erdoğan, Filistinlilerin en tabiî haklarının garanti altına alınması için neredeyse bütün dünyayı harekete geçirmeye çalışıyor. Bunun ne anlama geldiğini Türkiye’de yaşayan herkesin bilmesi gerekir. Özellikle 28 Şubat döneminde olduğu gibi yakın tarihimizde yaşadığımız birtakım acı hadiseler