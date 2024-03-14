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Dünya

İsrail katliamında 160'ıncı gün: Öldürdükleri Filistinli sayısı 31 bin 341'e yükseldi

Terör deleti İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

12:04 - 14/03/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin
son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi
daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının
31 bin 341'e
yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.


Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.


Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm
Gazze'den çıkmayı reddeden Amerikalı kadın İsrail saldırısında yaralandı: Çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm

Terör devleti İsrail'in Ramazan ayının ikinci gününde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde Deborah isminde Amerikalı bir kadın da yaralandı. Bölgedeki hastaneye getirilerek tedavisine başlanan ABD'li kadın, "neden Gazze'den çıkmadınız?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Deborah, "Gazze'den çıkarsam münafık gibi olacağımı düşündüm. Tüm Müslümanlara eşit ve adil muamele yapılmalı. Filistinlilerin gideceği bir yer olmadığına inandığınızda gidemezsiniz. Sanıyorum ki Gazze'deki tek yabancı uyruklu benim, ayrılamam. Çünkü eğer burada yalnızca Filistinliler kalırsa herkesten çıkmalarını isteyecekler. Filistin'i almalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı.


#İsrail
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#Katliam
37 dakika önce
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