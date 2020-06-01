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Dünya İsrail Kudüste Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor
ORTADOĞU

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini yıl sonuna kadar yıkmakta kararlı olduğu bildirildi. Yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirten Filistinli yetkililer, bölgenin Kudüs'ün en işlek yeri olduğuna dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Kudüs'teki Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Kudüs Belediyesinin İsrail hükümetindeki planlama komitesinin onayıyla kentteki Vadi el-Cevz semtinde bulunan sanayi bölgesinde yaklaşık 200 iş yerinin yıl sonuna dek yıkılması yönünde tebligat verdiğini söyledi.

Yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirten Ubeydat, bölgenin Kudüs'ün en işlek yeri olduğuna dikkati çekti.

FİLİSTİNLİLERE AİT TEK SANAYİ BÖLGESİ

Ubeydat, "Bu kararın hedefi, Kudüs kentinin kimliği ve karakterini değiştirerek Yahudileştirme çabaları çerçevesinde işgal altındaki kentte Filistinlilere ait olan tek sanayi bölgesini ele geçirmektir." dedi.

Konuya ilişkin Hamas Hareketi adına konuşan Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs kentinin boşaltılması çerçevesinde alınmış olan kararın "siyonist küstahlık" olduğunu kaydetti.

GAYRİMEŞRU YÖNTEMLERLE EL KONULUYOR

İsrail yönetimi, devlet malı olduğu iddiasıyla Filistinlilerin mülkiyetindeki topraklara ve binalara gayrimeşru yöntemler kullanarak el koyuyor.

  • Btselem İsrail İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, İsrail yönetimi 2004'ten bu yana "ruhsat olmaması ya da İsrail devletinin mülkiyetinde" bulunduğu iddialarıyla Kudüs'te 1007 işletmeyi yıktı.

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