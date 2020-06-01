İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor

İHH Başkanı Bülent Yıldırım: Bana benzeyen 3 kişiyi vurdular

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince 31 Mayıs 2010 tarihinde yapılan saldırının 10. yılında TVNET ekranında Mavi Marmara davası ve şahitleri konuşuldu. Mavi Marmara davası Avukatı Uğur Yıldırım İsrail askerlerinin planlı bir şekilde cinayet işlediklerini anlatırken, 'Gemiye müdahale için gelenlerin ellerinde özel kişilerin olduğu fotoğraflı liste vardı. Şehitlerimizden İbrahim Bilgen, Raid Salah'a benzediği için şehit edildi' ifadesini kullandı. İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise İsrail askerlerinin, kendisine benzeyen 3 kişiyi vurduğunu ifade etti.