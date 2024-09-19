İsrail Lübnan'a saldırıyor: Bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan biri

Katil İsrail, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. İşgalci İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi. İşgalciler ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar arasında en kapsamlısı olduğu iddia ediliyor.