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İsrail Lübnan'a saldırıyor: Bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan biri

İsrail Lübnan'a saldırıyor: Bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan biri

21:4619/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
AA
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İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu.
İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.



Terör devleti İsrail Lübnan’da 180 noktayı vurdu

Katil İsrail, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. İşgalci İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi. İşgalciler ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar arasında en kapsamlısı olduğu iddia ediliyor.


150 FÜZE RAMPASI HEDEF ALINDI

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.



#İsrail
#Lübnan
#Bomba

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