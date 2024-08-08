Dünya

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: Bölgede çatışma çıktı

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Hizbullah, İsrail'e roket saldırısıyla karşılık verdi.

18:58 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:04 - 8/08/2024 Perşembe
IHA
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırı.
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırı.

İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Rmaich yakınlarına saldırı düzenledi.

Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hizbullah karşılık verdi

Saldırının ardından Hizbullah ise İsrail'e roket saldırısı ile karşılık verdi.

Terör devletinin Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Batı Celile'ye en az 20 roket fırlatıldığını belirterek, roketlerin boş arazilere düştüğünü ifade etti.

Roket saldırısında yaralanan olmadığını aktaran IDF, roketlerin ateşlendiği noktalara topçu ateşi ile karşılık verildiğini belirtti.



#İsrail
#Hizbullah
#Lübnan
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