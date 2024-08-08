İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: Bölgede çatışma çıktı

İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde akılalmaz işkencelere maruz kaldı. Atıf Salim, "ağır dayaklardan elektrik şoklarına, tükürmekten buzla dolu odalarda çıplak bırakılmaya kadar türlü işkence ve ihlallere maruz kaldığını" söyledi.