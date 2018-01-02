Dünyaİsrail Meclisi Kudüsün statüsünü değiştirdi
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Son Dakika Kudüs haberleri: İsrail meclisi Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı!

İsrail Meclisi Kudüs'ün statüsünü değiştirdi!

İsrail meclisi Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Mescid-i Aksa içerisinde yer alan Kubbetü's Sahra
Mescid-i Aksa içerisinde yer alan Kubbetü's Sahra

İsrail meclisi Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı.

Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor. İsrail Meclisi Knesset'te alınan kararla, Kudüs şehri tek bir şehir olarak ve İsrail'e ait olarak tanındı.

Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini de İsrail'e ilhak ettiler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan yasayı onaylamış ve bölgede yeni bir krizi başlatmıştı.

Kudüs için bir şey yap!
OYNAT01:35
Kudüs için bir şey yap!
Kudüs... Kapanmayan yaramız, bitmeyen meselemiz. Şimdilerde ABD'nin skandal kararı ile gündemimizde.


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