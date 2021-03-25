Dünya İsrail medyası İranı kontrol altına almak için Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz
ORTADOĞU

İsrail medyası: İran’ı kontrol altına almak için Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz

İsrail'in en eski günlük gazetesi Haaretz, İsrailli siyasetçilere, İran’ı saf dışı bırakmak için 'Türkiye ile barışmalıyız' çağrısında bulundu.

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İsrail medyası: İran’ı kontrol altına almak için Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmeliyiz
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İsrail medyası, İran'ı saf dışı bırakmak için Türkiye'ye büyük ihtiyaç duyduklarını okuyucularıyla buluşturdu.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ortadoğu’da üç büyük güç ekseninin olduğu; Türkiye, İran ve İsrail ile Arap ortakları olarak bölündüğü vurgulandı.

"Türk-İsrail dostluğu yeniden kurulmalı"

İsrail’in son dönemde ilişkileri kopma noktasına getirdiği İran’a karşı en büyük kozu Türkiye ile sağlayabileceğini vurgulayan Haaretz, “Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İran’a düşman olmadığı fakat Kafkasya, Irak ve Suriye’de politika uyumsuzluğu yaşadığını vurgulayan gazete, “Erdoğan, İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu. ABD Başkanı Biden yönetimi de Türk tarafına bu konuda baskı yapıyor. Şimdi yeniden güçlü diplomatik bağlar kurulmalı.” görüşüne yer verdi.

Gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını aktardı.

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