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İsrail medyasından itiraf gibi sözler: İsrail 'Hamas'ı devirmekten hâlâ çok uzak

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, ülkenin gündemine bomba gibi düşen bir analiz yayınladı. Başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin zaferin yakın olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan gazete, 'Uzmanlar İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ı devirmekten hâlâ uzak olduğunu söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

11:25 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Jerusalem Post, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin iddia ettiklerinin aksine Gazze'de 'zaferin hala çok uzak' olduğunu kaleme aldı.


'Uzmanlar İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ı devirmekten hâlâ uzak olduğunu söyledi'
başlıklı haberde
şu ifadelere yer verdi:
  • "İsrail'in siyasi kademesi Hamas'ı çöküşün eşiğindeymiş gibi göstermek isterken, uzmanlar karmaşık şehir savaşlarının savaşı uzatacağını ve zaferin daha az belirgin hale geleceğini söylüyor."

Gazeteye konuşan Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi Filistin Araştırmaları Forumu başkanı Dr. Michael Milstein,
"Büyük hasar verdik. Fakat İsrail hâlâ Hamas'ı devirmekten çok uzak. Savaşçılarının çoğunluğu hâlâ hayatta; hâlâ roketleri var"
dedi.

1 Aralık'ta geçici ateşkesin bozulmasının ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri de Gazze'nin güneyinde kara operasyonuna başladı.


İsrail bölgenin Hamas'ın askeri altyapısının merkezi olduğuna ve İsrailli rehinelerin çoğunun burada tutulduğuna inanıyor.


'Daha fazla İsrail askerinin hayatına mal olacak'

İsrail, aynı bölgede yeraltında olduğuna inanılan Hamas lideri Yahya Sinwar'ı da öldürme sözü verdi.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden askeri tarihçi Profesör Danny Orbach,
"Bu, çok daha fazla dikkat ve zaman gerektiren ve muhtemelen daha fazla İsrail askerinin hayatına mal olacak çok karmaşık bir operasyon olacak"
ifadelerini kullandı.

Milstein,
"Siyasi düzeyde Hamas'ın çöküşün eşiğinde olduğu şeklinde tanımlananlar arasında bir boşluk var, ancak Hamas'ın sona ermesi için geri sayım henüz erken"
diye konuştu. Sinwar'ın suikasta kurban gitmesi durumunda bile direnişin devam edeceğini belirtti.


#İsrail
#Hamas
#Gazze
#Jerusalem Post
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