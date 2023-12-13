İsrail medyasından itiraf gibi sözler: İsrail 'Hamas'ı devirmekten hâlâ çok uzak

Jerusalem Post, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin iddia ettiklerinin aksine Gazze'de 'zaferin hala çok uzak' olduğunu kaleme aldı.
- "İsrail'in siyasi kademesi Hamas'ı çöküşün eşiğindeymiş gibi göstermek isterken, uzmanlar karmaşık şehir savaşlarının savaşı uzatacağını ve zaferin daha az belirgin hale geleceğini söylüyor."
1 Aralık'ta geçici ateşkesin bozulmasının ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri de Gazze'nin güneyinde kara operasyonuna başladı.
İsrail bölgenin Hamas'ın askeri altyapısının merkezi olduğuna ve İsrailli rehinelerin çoğunun burada tutulduğuna inanıyor.
'Daha fazla İsrail askerinin hayatına mal olacak'
İsrail, aynı bölgede yeraltında olduğuna inanılan Hamas lideri Yahya Sinwar'ı da öldürme sözü verdi.