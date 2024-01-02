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Dünya

İsrail Merkez Bankası Başkanı Gazze saldırılarının maliyetini açıkladı: Bu yükün üstesinden gelmeliyiz

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini söyledi. İsrail'in 2023 bütçesi toplamda 131 milyar dolardı.

14:54 - 2/01/2024 Salı
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Merkez Bankasının 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşüreceğini açıklamasının ardından Yaron, basın toplantısı düzenledi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini belirten Yaron, "bu maliyetin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmesi gerektiğini" ifade etti. İsrail'in 2023 bütçesi 131 milyar dolar olarak onaylanmıştı. Gazze saldırıları nedeniyle bütçe 138 milyar dolara çıkarılmıştı.


'İsrail ekonomisi bize dayatılan gerçekliğe uyum sağlamayı başarıyor'


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail Merkez Bankasının bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını aktaran Yaron, şunları kaydetti:


"Ekonominin yaşadığı olumsuz etkinin büyük olduğu ve bu etkinin hacminin sektörlere göre farklılık gösterdiği bizim açımızdan net. Bunun yanı sıra genel olarak ekonomide bir canlanma görüyoruz. İsrail ekonomisi bize dayatılan gerçekliğe uyum sağlamayı başarıyor."


İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim uygulamıştı.

#Gazze
#İsrail
#Gazze Şeridi
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