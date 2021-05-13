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Dünya İsrail öldürmeye devam ediyor Şehit sayısı 109a yükseldi
ORTADOĞU

İsrail öldürmeye devam ediyor: Şehit sayısı 109'a yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 109'a yükseldi. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Haber Merkezi AA
İsrail öldürmeye devam ediyor: Şehit sayısı 109a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 103, yaralı sayısını da 580 olarak duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor: Vurulan binanın yıkılma anı kamerada
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İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor: Vurulan binanın yıkılma anı kamerada
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.


Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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