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İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 4 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 73'e yükseldi.

16:53 . 19/10/2023 Perşembe
AA
İşgalci İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da katlettiği Filistinlilerin sayısı 73 oldu.

İşgalci İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da katlettiği Filistinlilerin sayısı 73 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldıran İsrail ordusunun 4 Filistinliyi katlettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kamikaze İHA'sıyla saldırı düzenlediğini söyledi. İsrail askerleri kampın giriş çıkışlarını kapattı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda saldırı gerçekleştiriyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 73'e yükseldi.

#Nur Şems mülteci kampı
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
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