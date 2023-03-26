İsrail ordusu da isyana katıldı: Hükümete dikkat çeken çağrı

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant , İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrıda bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud partisinin önde gelen isimlerinden olan Gallant, Netanyahu'nun öncülük ettiği koalisyon hükümetinin Meclis'ten geçirmekte direttiği yargı düzenlemesine ilişkin görüntülü açıklama yaptı.

Gallant, açıklamasında, İsrail ordusundaki binlerce yedek askerin eğitimlere katılmayacaklarını ilan ederek hükümetin yasa tasarısına tepki göstermelerine ilişkin endişesini dile getirdi.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." dedi.

Yargı düzenlemesi sürecinin durdurulması ve diyalog çağrısı yapan Gallant, şunları ifade etti:

"(Askeri) Sahadan sesler duyuyorum ve endişeleniyorum. İsrail toplumunda yaşanan olaylar ordunun ve savunma teşkilatının dışında cereyan etmiyor. Öfke, hayal kırıklığı ve korku duyguları daha önce hiç görmediğimiz boyutlara ulaştı. Bu tabloyu Başbakan Netanyahu'ya sundum. (Yargı düzenlemesi) Süreci şu anda durdurmalı ve oturup konuşmalıyız."

"Yargıda bir değişikliğe ihtiyacımız var ancak büyük değişiklikler diyalogla yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulunan Gallant, "Şimdi kendi sesimle alenen söylüyorum; yasama sürecini durdurmalıyız." diye konuştu.

İki Likud milletvekilinden Gallant'a destek

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek geldi.

Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi'nde Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin Başkanı olan Edelstein, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gallant'a teşekkür ederek, "Halkın çoğunluğu yargı sisteminde bir değişiklik gerektiğini anlıyor ve bunu istiyor ancak bu, geniş bir fikir birliğine varmak için sabır, diyalog ve kapsamlı bir söylemle yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bitan da Twitter hesabından benzer bir paylaşımda bulunarak şöyle dedi:

"Haftalar önce de söylediğim gibi yasa teklifi durdurulmalı, derhal müzakerelere başlanmalı ve kapsamlı bir anlaşmaya varılmalıdır. Savunma bakanı arkadaşımın sözlerini destekliyorum."



