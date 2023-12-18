Terör devleti İsrail canice katliamlarında sınır tanımıyor. Filistinli yetkililerin ve görgü şahitlerinin açıklamalarına göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Gazze’nin kuzeyinde bir haftayı aşkın süredir abluka altında tutulan Kemal Advan Hastanesi’nin çevresinde ve bahçesindeki kurulu çadırlara baskın düzenleyerek içindekileri diri diri gömdü. Canice olayda 20 kadar Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı. Acil soruşturma çağrısında bulunuldu.

Canlı canlı gömüldüler

Baskına dair sosyal medyada yayınlanan, insanların, hastane önünde buldozerle ezildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. El Cezire’ye konuşan bir görgü tanığı, “İnsanlar buldozerler kullanılarak canlı canlı gömüldüler. Kim böyle bir şeyi yapabilir?” ifadesini kullandı.

El Cezire muhabiri Hani Mahmoud da, “Buldozerler hastane birimlerine ağır hasar verdi. Avluda kurulu çadırlar ve içindeki insanların üzerinden geçti, 20 kadar insan üzerlerinden geçirilerek canlı canlı toprağa gömüldü” ifadelerini kullandı.

Hastanede yaşananların ardından hastane doktorları durumun duyurulması için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına bile tahammül edemeyen terör devletinin askerleri kurşun sıkarak toplantıyı dağıttı.

90 kişiyi rehin aldı

Hastanede büyük yıkıma sebep olan işgalci güç, ayrıca aralarında doktorların da olduğu 90 kişiyi rehin aldığı belirtildi. İsrail ordusunun rehin aldığı Filistinlilere işkence uyguladığı biliniyor.

‘Acil soruşturma açılsın’ ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanı Mai el-Kaila, aralarında yaralı hastaların da olduğu Filistinlilerin Kemal Advan Hastanesinde buldozerler tarafından ezilerek öldürülmesine ilişkin işgalci güç hakkında acil soruşturma açılması çağrısında bulundu.

8 BİN kişi yıkıntılar altında

Öte yandan bir Hamas yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail bombardımanlarının ardından Gazze’de yıkıntılar altında yüzde 70’i çocuk ve kadın 8 bin kişinin kaldığını belirtti.

12 prematüre bebek yardım bekliyor

İşgalci gücün tam kuşatma altına aldığı Kemal Advan Hastanesi’nde, 12 prematüre bebeğin yaşam mücadelesi verdiği de ortaya çıktı. Bebeklerin bir haftadan fazla süredir devam eden kuşatma nedeniyle ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı alamadığını belirten hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulundu. Hastanede gıda ve temiz su sıkıntısının had safhada olduğu da belirtilerek, işgalci gücün hareket eden herkesi hedef aldığı kaydedildi. Bilindiği üzere, işgalci güç Gazze’nin kuzeyindeki bir başka hastaneyi zorla boşalttırmış ve beş prematüre bebeğin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. İşgalci güç uyarılmasına rağmen bebekleri ölüme terk etmiş ve cenazelere ancak İsrail askerleri hastaneden çekildikten sonra ulaşılabilmişti.

Sağlık şartları kaotik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8’inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti. Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına

işaret etti.











