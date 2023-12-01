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Dünya

İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü

İşgalci İsrail ordusu "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha katletti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 71'e yükseldi.

11:29 - 1/12/2023 Cuma
AA
İşgalciler, bir gazeteciyi daha katletti.

İşgalciler, bir gazeteciyi daha katletti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren "insani ara"nın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

#Gazze
#İsrail
#Abdullah Derviş
#El Aksa
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