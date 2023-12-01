İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren "insani ara"nın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.