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Dünya

İsrail ordusundan bazı bölgelerde halka sığınaklara yakın yerde kalma çağrısı: En az 10 dakika durun

İsrail ordusu, İran'dan başlatılan insansız hava saldırısı (İHA) sonrası ülkenin bazı bölgelerindeki halka sığınaklara yakın yerlerde kalma çağrısı yaptı. Sirenlerin çalması halinde halka sığınaklarda en az 10 dakika durma uyarısı da yapıldı.

02:33 - 14/04/2024 Pazar
AA
İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.
İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın İHA'larla saldırı başlatmasının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri ve güneydeki Eylat kenti başta olmak üzere bazı bölgelerde yaşayan halktan sığınaklara yakın bölgelerde kalmasının istendiği bildirildi.
Sirenlerin çalması halinde halka sığınaklarda en az 10 dakika durma uyarısı yapıldı.

#İsrail
#Sığınak
#İran
11 dakika önce
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