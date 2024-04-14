İsrail ordusundan bazı bölgelerde halka sığınaklara yakın yerde kalma çağrısı: En az 10 dakika durun

İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı. "Saldırılar sonuçlandı" vurgusu yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi. Öte yandan açıklamada ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimden uzak durması gerektiği mesajı verildi.