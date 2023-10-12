İsrail ordusundan kara harekatı açıklaması: Hazırlıklarımız sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, Daniel Hagari Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.
İsrail ordusunun kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını aktaran Sözcü, askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını ve bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi.