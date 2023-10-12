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Dünya

İsrail ordusundan kara harekatı açıklaması: Hazırlıklarımız sürüyor

Kara operasyonuna henüz karar vermediklerini bunun için hazırlık yaptıklarını açıklayan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirilere ise, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." dedi.

09:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, Daniel Hagari Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.


Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "
Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız
." diye konuştu.

İsrail ordusunun kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını aktaran Sözcü, askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını ve bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi.




#İsrail
#Kara harekatı
#Gazze
#Daniel Hagari
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